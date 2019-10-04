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رياضة

موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
مباريات اليوم الجمعة
مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019
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ريهام بكير
تقام اليوم الجمعة 4-10-2019 عدة مباريات في مختلف الدوريات المحلية والأوروبية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.

البداية مع الدوري المصري وانطلاق مباريات الجولة الثالثة بالمسابقة في الثامنة مساء بلقاء سموحة وإنبي على ستاد الاسكندرية ، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت

وبالانتقال الى أوروبا ، فتنطلق الجولة الثامنة للدوري الإسباني في التاسعة مساء بلقاء ريال بيتيس مع إيبار ، على ستاد بينتو فيامارين.

وفي الدوري الإيطالي ، تنطلق الجولة السابعة ، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، بلقاء ، بريشيا مع ساسولو ، في ملعب ماريو ريجامونتي.

وإلى ألمانيا ، فتنطلق الجولة السابعة من الدوري الألماني ، في تمام الثامنة والنصف مساء ، بلقاء ، هيرتا برلين مع فورتونا دوسلدورف ، على الملعب الأولمبي ببرلين.

وفي فرنسا ، تنطلق الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي ، في تمام التاسعة إلا ربع مساء ، بلقاء ، أميان مع مارسيليا ، على ملعب ليكورن.

وتذاع المباريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت.
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