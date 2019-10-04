موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019

تقام اليوم الجمعة 4-10-2019 عدة مباريات في مختلف الدوريات المحلية والأوروبية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.



البداية مع الدوري المصري وانطلاق مباريات الجولة الثالثة بالمسابقة في الثامنة مساء بلقاء سموحة وإنبي على ستاد الاسكندرية ، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت



وبالانتقال الى أوروبا ، فتنطلق الجولة الثامنة للدوري الإسباني في التاسعة مساء بلقاء ريال بيتيس مع إيبار ، على ستاد بينتو فيامارين.



وفي الدوري الإيطالي ، تنطلق الجولة السابعة ، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، بلقاء ، بريشيا مع ساسولو ، في ملعب ماريو ريجامونتي.



وإلى ألمانيا ، فتنطلق الجولة السابعة من الدوري الألماني ، في تمام الثامنة والنصف مساء ، بلقاء ، هيرتا برلين مع فورتونا دوسلدورف ، على الملعب الأولمبي ببرلين.



وفي فرنسا ، تنطلق الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي ، في تمام التاسعة إلا ربع مساء ، بلقاء ، أميان مع مارسيليا ، على ملعب ليكورن.



وتذاع المباريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت.