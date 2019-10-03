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ديني

هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:11 م
هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟
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محمد شحتة
قال الشيخ علي محفوظ، الداعية الإسلامى، أن الإمام ابن عابدين في حاشيته ذكر قولا موجودا في الفقه الإسلامي ولكنه ضعيف، وهو جواز إخراج الزكاة لغير المسلمين.

أما الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، فقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إنه يجوز التصدق على غير المسلم، بدليل ما فعلته السيدة أسماء بنت أبي بكر لما تصدقت على كفار وهي أمها وجدتها.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الصدقة تجوز لأى أحد.. مسلما كان أو غير مسلم، أما الزكاة فالله عز وجل فرضها لفقراء المسلمين فقط.

وأضاف "جمعة"، خلال أحد الدروس الدينية عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟»، أن الصدقة تجوز لغير المسلمين وتجوز أيضا للأغنياء، فإن يكن مسلما غنيا يأخذ من الصدقة.

وتابع: "أما الزكاة فهى مفروضة لفقراء المسلمين فقط".
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