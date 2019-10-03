شاهيناز تروي كواليس مؤلمة لـ وفاة والدتها.. فيديو

قالت المطربة "شاهيناز"، إن وفاة والدتها أثرت عليها بشكل كبير، حيث أمضت فترة كبيرة داخل المستشفي، لافته إلي أنها انشغلت في تلك الفترة بشكل كبير عنها.



وتابعت، "شاهيناز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها تمنت امضاء وقت اكبر مع والدتها قبل وفاتها خاصة فترة مرضها الأخيرة.



وأضافت الفنانة "شاهيناز"، أن ذلك الحادث الأليم كان سببا غير مباشر في اعتزالها خلال عام 2008.

