رابطة السيارات تكشف حالة الأسعار فى الفترة المقبلة.. فيديو

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك حالة من الإنتعاش في الربع الثالث من العام فى سوق السيارات، وكشف أن هناك استقرار في السوق بالربع الأخير .



وأضاف المستشار أسامة ابو المجد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم ان بعض الحملات و التصريحات العشوائية تؤدي الى تخفيض الحصص الاستيرادية من قبل المستوردين وبعض الوكلاء في تقليل المعروض .



وأردف الى ان المنافسة ظاهرة صحية ووجودها مكسب للجميع ولكن نوعية المنافسة مختلفة مؤكدًا خلال في فترة من الفترات كانت هناك منافسة قوية في السيارات الصيني مما أدي الى انخفاض في متوسط بعض الماركات والإنتعاش في هذا النوع من السيارات.



وأشار الي أن هذا الانتعاش ينصب في صالح المستهلك في المقام الأول و التاجر في المقام الثاني الثانوي .



وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أنه بعد إنخفاض المنشأ الأوروبي في 3 شرائح أدي على تعرض السيارات الصيني لمأزق كبير، وكشف أن هناك استقرار في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.