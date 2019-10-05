أسواق مصر إكسبريس: الفرصة أتت للشباب وعليهم استغلالها.. فيديو

قال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير، المسئولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306"، إن شارع 306 هو في الأساس فكرة الرئيس السيسي لتوفير فرص عمل قانونية للشباب, ودشنه صندوق تحيا مصر لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم حتى لا ينتظروا طويلًا في طابور الفرص الحكومية (الممتلئ)، موضحًا ان هذا المشروع يجعل الشباب أصحاب أعمال في سن صغيرة بدلًا من البحث عن عمل وبدء مشروعاتهم المستقلة.





وأضاف الجمل أنه تم افتتاح شارع 306 في الماظة و دمياط و طنطا واليوم بالجيزة تحديدًا في الدقي وان المخطط في المرحلة الاولى أن يتم افتتاح 150 موقعا في 27 محافظة لتوفير أكبر فرص عمل للشباب.



