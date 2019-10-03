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برلمان

أفريقية النواب: تنسيق متواصل مع الحكومة لتعزيز التواجد فى القارة السمراء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:29 م
النائب جمال محفوظ
النائب جمال محفوظ
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ماجدة بدوى
أكد النائب جمال محفوظ، أن لجنة الشئون الافريقية اعدت خطة عمل متكاملة، خلال دور الانعقاد الاخير، لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى .

وقال محفوظ، الفائز بمقعد أمين سر لجنة الشئون الافريقية، فى الانتخابات التى جرت أمس، فى بيان صحفى له إن اللجنة ستنسق مع الحكومة، بشأن خطط النهوض بالملف الأفريقى فى مختلف المجالات، والعمل على تعظيم الدور المصرى فى دول أفريقيا، والعمل على تقريب وجهات النظر فى كافة القضايا المشتركة.

وأشار إلى أن لجنة الشئون الافريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، ستتواصل مع الحكومة أيضا لمتابعة حملة وزارة الصحة فى حملة علاج مليون أفريقي لفيروس سى ، والتركيز على تعظيم دور الشباب، وتبادل الخبرات التراكمية، والاحتكاك فى المحافل الإقليمية والدولية على مستوى البرلمان الدولى.
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