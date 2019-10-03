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أخبار البلد

مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:14 م
أسبوع السلامة المهنية
أسبوع السلامة المهنية في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، أسبوع السلامة والصحة المهنية بمركز التدريب الداخلى بالشركة لتوعية العاملين بتجنب مخاطر بيئة العمل وكيفية الحفاظ على العنصر البشرى وسلامة المنشآت والآلات.

أقيم أسبوع السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي، تحت رعاية اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشارك فيه مجموعة من المحاضرين والمتخصصين من خبراء السلامة والصحة المهنية.

واختتم أسبوع السلامة والصحة المهنية، برنامجه بفتح باب المناقشة لإتاحة التفاعل بين الحاضرين للوقوف على مدى الاستفادة من المادة العلمية التى تم تقديمها، ومن خلال استطلاع الرأى أكد الحاضرون على أهمية هذه البرامج الهادفة وضرورة انعقادها بصفة مستمرة .
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين
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