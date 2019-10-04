تحرك برلماني جديد بعد إلغاء التعاقد مع مهندسى الدقهلية

أعلن السيد حجازي عضو مجلس النواب، عن تقدمة طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى وزارة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية بشأن الإعلان عن مسابقة لتعيين مجموعة من المهندسين والغاء التعاقد معهم بعد تعيينهم.



وأضاف "حجازي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التنمية المحلية قامت بطلاق أعلان خلال الفترة الماضية بخصوص احتياجها إلى مهندسين يعملون بالمحافظة وبعد اجتياز هؤلاء المهندسين الاختبارات اللازمة والتعاقد معهم ومزاولة العمل لمدة 9 شهور قامت الوزارة بإلغاء هذا التعاقد.



وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد ألغاء التعاقد الوزارة تقوم بالاعلان عن مسابقة أخرى لاختيار مجموعة أخري من المهندسين، لافتًا إلى أن هذه الواقعة ليست بالاولي فقامت من قبل وزارة التربية والتعليم بتعاقد مع مجموعة من المدرسين وبعد ذلك استغنت عنهم بلا أي أسباب مقنعة.



وأكد النائب أنه سيتابع هذا الأمر بنفسه للتحقيق في هذا الأمر وبيان ما تقوم بيه الوزارات في هذا الشأن من مخالفات.