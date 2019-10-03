تعرف على أماكن التسجيل بالتأمين الصحي والأوراق المطلوبة بالإسماعيلية

استمر لليوم الثالث بالإسماعيلية توافد عشرات المواطنين على الوحدات الصحية المعلن عنها للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعددها ٢٢ وحدة صحية.



وتتم عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، إضافةً إلى الرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عامًا ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته بالمجان.



ويتيح نظام التأمين الصحي الشامل إجراء الفحص الشامل وإجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملي، وفحص أسنان مجانًا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلًا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقًا لطبيعة تواجدها في المجتمع، ما يضمن خطة تحرك فعالة في هذا الإطار.



قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالي 22 نقطة تسجيل وهي: مراكز طب أسرة السبع بنات والشهداء والشيخ زايد ووحدة طب أسرة طوسون بإدارة الإسماعيلية، ووحدات طب أسرة أبوصوير البلد والواصفية والسبع أبار الغربية بإدارة أبوصوير، ووحدات طب أسرة أبوخليفة والكيلو 14 والشهيد خيري بإدارة القنطرة غرب، ووحدات طب أسرة البعالوة الكبرى وأبوعاشور والظاهرية بإدارة التل الكبير، ووحدات طب أسرة سرابيوم وفنارة وكسفريت بإدارة فايد، وحدات طب أسرة السويدات والخفيج وتل ثمود بإدارة القصاصين، ووحدتا طب أسرة التقدم والعبور وجلبانة بإدارة القنطرة شرق.

