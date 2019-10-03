شاهيناز: لم ألجأ لعمليات التجميل من قبل..ولو احتجتها هعملها

قالت الفنانة "شاهيناز"، إن عمليات التجميل ليست سبة او شئ يعيب اي امرأة، نظرا لكونها نوعا من الطب يلجأ له الناس للتحسين من شكلهم او اخفاء عيوب.



وتابعت، "شاهيناز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها لم تلجأ قط لتلك العمليات، ولكنها تعتمد على جلسات بسيطة لتقوية الشعر وجلسات النضارة وحقن الفيتامينات.



ونوهت، إلي أنه اذا احتاجت تلك العمليات في أحد الأيام سوف تقوم بها بدون تردد، لافتة إلى أن كل مهنة لديها الكثير من المتطلبات، حيث تحتاج مهنتنا الظهور بشكل لائق طوال الوقت.