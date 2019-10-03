بعد خفض اسعار البنزين .. تعرف على ترتيب مصر عالميا في البيع.. فيديو

عرض برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقرير فيديو عن، أسعار البنزين في مختلف دول العالم بالدولار الأمريكي.



وقال عمرو خليل، إن متوسط سعر البنزين فى العالم 1.7 دولار، إى 17.77 جنيه مصري.



وأشار عمرو إلى أن، هناك موقعا خاصا بالبترول يسمي جلوبل بترول بريس وضع تقريرا عن أسعار البنزين في 155 دولة وذلك فى 30-9-2019 الماضي.



وكشف أن كل دولة تقوم ببيع سعر البنزين وفقًا لسعرها المحلي، وأكد أن مصر فى المركز الـ 17 من حيث بيع البنزين بأقل سعر.

