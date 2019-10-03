Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد خفض اسعار البنزين .. تعرف على ترتيب مصر عالميا في البيع.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:26 م
البنزين
البنزين
Advertisements
البهي عمرو
عرض برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقرير فيديو عن، أسعار البنزين في مختلف دول العالم بالدولار الأمريكي.

وقال عمرو خليل، إن متوسط سعر البنزين فى العالم 1.7 دولار، إى 17.77 جنيه مصري.

وأشار عمرو إلى أن، هناك موقعا خاصا بالبترول يسمي جلوبل بترول بريس وضع تقريرا عن أسعار البنزين في 155 دولة وذلك فى 30-9-2019 الماضي.

وكشف أن كل دولة تقوم ببيع سعر البنزين وفقًا لسعرها المحلي، وأكد أن مصر فى المركز الـ 17 من حيث بيع البنزين بأقل سعر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستثمري بدر: خفض سعر الفائدة أصبح ضروريا لتقليل كلفة المشروعات الصناعية

بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

بشرى سارة..اقتصادية النواب: انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد

تثبيت أو تقليل سعر البنزين الجديد بدءا من أول أكتوبر.. الخبراء يكشفون

برلمانى: انخفاض اسعار البنزين والمنتجات البترولية إلى 10 % خلال أيام لهذا السبب

الشعب يحبس أنفاسه انتظارا لقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع البنزين والمنتجات البترولية.. نواب: تفجير أرامكو السعودية وارتفاع سعر النفط كلمة السر.. ويجب أن يكون التقييم فى صالح المواطن

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها بـ ساعتين .. آخر تطورات بث مباراة الزمالك والمقاصة

رد فعل قوى من الزمالك عن أنباء إعادة لقاء جينيراسيون السنغالي

بـ 5 جنيهات .. أرخص طريقة لتنظيف البوتاجاز في 10 دقائق

بـ كاش مايوه.. فريال يوسف تشعل إنستجرام.. شاهد

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها

الفنانة شاهيناز تكشف تفاصيل العودة من الاعتزال.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها