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تعليم

بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:28 م
مهندس أزهري يحصل
مهندس أزهري يحصل على براءة اختراع في طرق استخلاص النفط
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محمد شحتة
حصل المهندس، محمد رمضان القاضي خريج هندسة بترول الأزهر، على براءة الاختراع لتقنية البوليمر-نانو لتحسين طرق الاستخلاص المعزز للنفط من باطن الأرض، وذلك من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونشر هذا البحث بموقع One Petro العالمي وبأكثر من مجلة علمية.

وقال القاضي، لـ صدى البلد، إنه خريج هندسة بترول الأزهر ويعمل الآن كمهندس إنتاج بحقل ظهر العظيم التابع لشركة بترول بلاعيم (بتروبل).

وأضاف القاضي، أنه فى أبريل ٢٠١٦ حصل القاضي على مركز أول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأبحاث البترول التى تعقدها جمعية مهندسي البترول العالمية وكان ممثلا بها جامعة الأزهر ومصر فى المملكة العربية السعودية ثم بعد ذلك تم تصعيده ممثلا عن دول الشرق الأوسط وحصل على المركز الرابع على مستوى العالم وكان بشهر سبتمبر ٢٠١٦ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أنه بعد تلك المسابقة لم يكتفي القاضي بما حصد من إنجازات ولكنه أصر أن يثبت أن أبناء جامعة الأزهر وأبناء مصر قادرون على تحقيق ما قد يحققه الآخرون من دول أجنبية وعربية شقيقة، وبذلك استأنف القاضي أبحاثه وتجاربه والتي قام بها بمعهد بحوث البترول المصري EPRI والتى تهدف إلى توظيف علم النانو لزيادة معدل استخراج الزيت من الخزانات الصخرية بباطن الأرض بتوفير ٤٠٪ من سعر الطرق المستخدمة وأطلق على تلك التقنية Polymer-Nano flooding وبذلك تقدم القاضي لتسجيل براءة اختراع لهذا الموضوع واستمر الأمر ثلاث سنوات من المراجعات والمناقشات والتعديلات منذ ٢٠١٦ الى ٢٠١٩، وبحمد الله تم قبول طلب براءة الاختراع لتقنية البوليمر-نانو لتحسين طرق الاستخلاص المعزز للنفط من باطن الأرض، وذلك من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونشر هذا البحث بموقع One Petro العالمي وبأكثر من مجلة علمية.

تم اختيار القاضي كمراجع للأبحاث العلمية والتى يتم نشرها بالجرائد والمجلات العالمية بالإضافة إلى مساهماته فى إلقاء محاضرات لنشر وتعليم أسس ومبادئ البحث العلمي لطلبة الجامعات المصرية وكذلك الإشراف عليهم.

جدير بالذكر أن المهندس محمد القاضي يعمل معلما لتجويد القرآن الكريم للمصريين وغير المصريين بعد أن حصل على إجازة القرآن بروايتي حفص وشعبة عن عاصم بالسند المتصل إلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، عوضا عن إجازاته ببعض متون التجويد والحديث.
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
بوليمر- نانو..مهندس أزهري يحصد براءة اختراع في استخلاص النفط من الأرض
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