Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الشيخ ناجح بكيرات، خلال مشاركته في فعالية ثقافية بأحد فنادق مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة القدس أن الشرطة ومخابرات الاحتلال اقتحمت فندق "الدار" بالقدس المحتلة، واعتقلت إلى جانب بكيرات، رئيس الدائرة الثقافية في نادي الموظفين في القدس عزيز العصا.

واحتجزت قوات الاحتلال المشاركين في الندوة كما قامت بمصادرة هوياتهم الشخصية وسلمت بعضهم استدعاءات للتحقيق في مركز الشرطة يوم الأحد المقبل.

وعلقت المخابرات أوامر تمنع إقامتها باللغتين العبرية والعربية، بحجة تنظيمها من قبل حركة "حماس"، وذلك بقرار من قائد شرطة القدس للاحتلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد إصداره.. 30 معلومة عن قانون المحال العامة

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

تركي آل شيخ يبحث عن العم محمود: دلوني عليه

مسئول بـ الكاف: الزمالك يعطل انطلاق دور المجموعات فى هذه الحالة

شاهيناز تروي كواليس مؤلمة لـ وفاة والدتها.. فيديو

أنا بعشقك يا مصر.. أغنية عمرو دياب الجديدة بتوقيع تركى ال الشيخ .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

فوائد البلح الأسود.. 10 منافع لا تتخيلها