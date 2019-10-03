شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الشيخ ناجح بكيرات، خلال مشاركته في فعالية ثقافية بأحد فنادق مدينة القدس المحتلة.



وقالت صحيفة القدس أن الشرطة ومخابرات الاحتلال اقتحمت فندق "الدار" بالقدس المحتلة، واعتقلت إلى جانب بكيرات، رئيس الدائرة الثقافية في نادي الموظفين في القدس عزيز العصا.



واحتجزت قوات الاحتلال المشاركين في الندوة كما قامت بمصادرة هوياتهم الشخصية وسلمت بعضهم استدعاءات للتحقيق في مركز الشرطة يوم الأحد المقبل.



وعلقت المخابرات أوامر تمنع إقامتها باللغتين العبرية والعربية، بحجة تنظيمها من قبل حركة "حماس"، وذلك بقرار من قائد شرطة القدس للاحتلال.