آخر فرصة .. مكتب التنسيق يفتح باب التحويلات للقبول بالجامعات والمعاهد

أعلنت جامعة قناة السويس عن فتح باب التحويلات للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية كفرصة أخيرة.



وأكدت في بيان صحفي لها ان مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فتح باب التحويل الإلكتروني -كفرصة أخيرة - بدءا من مساء اليوم الخميس وحتي السابعة من مساء يوم السبت القادم الموافق 5 أكتوبر الجاري، للطلاب خريجي الثانوية العامة والفنية للتحويل الالكتروني.



وأشارت الى أهمية استغلال هذه الفرصة باعتبارها الفرصة الأخيرة التي تتاح للطلاب للتحويل الإلكتروني.

