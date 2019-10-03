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تعليم

بتجديد المسجد وملعب كرة القدم.. جامعة القاهرة تطور نادي أعضاء هيئة التدريس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:33 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
يخدم نادي أعضاء هيئة التدريس عموم أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والبالغ عددهم 18 ألف عضو، حيث دشن النادي موقع إلكتروني يقوم من خلاله بنشر الأخبار التي تهم أعضاء هيئة التدريس بمختلف كلياتهم، كما يقوم بنشر الفعاليات التي يقوم النادي بها لخدمة أعضائه من تنظيم رحلات ومصايف وأنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة والإعلانات الخاصة بأعضاء النادي من بيع وإيجار وخلافه.

ويهدف النادي إلي إيجاد مناخ اجتماعي ترفيهي، خدمي مهني متواصل مع المجتمع تواصلًا يهدف إلى استمرار التقدم والرقي لكل من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم وكذلك المجتمع من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة محافظًا على قيم المجتمع.

وتولي جامعة القاهرة في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالنادي حيث أشار الدكتور هاني جوهر رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جهود إدارة النادي لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، من حيث تجديد المسجد، وملعب كرة القدم، والكافتيريات، وتجديد الشكل الخارجي، وتعيين مدير متفرغ لإدارة النادي، مضيفًا أن النادي ينظم لأعضائه الرحلات الداخلية ورحلات الحج والعمرة، وينظم احتفاليات بمناسبة الأعياد الرسمية لتنمية الوعي القومي لدى أعضائه.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لمتابعة عمليات التطوير الجارية بالنادي والخدمات المقدمة لأعضائه في المجالات الثقافية والترفيهية والصحية وغيرها، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد الجارية بمسجد النادي.
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