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محافظات

حملات فحص وندوات إرشادية.. الطب البيطري بالدقهلية تواجه أنفلونزا الطيور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور عبد المنعم المنجى، أن مديرية الطب البيطرى استعدت للشتاء بشكل جيد، للحد من الأمراض وتفعيلا لقانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ وحماية للمستهلك وتقديم لحوم بيضاء خالية من المسببات المرضية وحفاظا علي الثروة الداجنة من الخسائر الفادحة.

وأضاف المنجى أنه تم سحب ٢٠ عينة من مزارع الدواجن قبل بيعها المستهلك للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور في أجا-السنبلاوين-ميت غمر -مركز المنصورة .

وأكد أنه تم عقد ٦ ندوات إرشادية تهدف إلى توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الطيور في التربية المنزلية وإقناعهم بالقيمة الغذائية للحوم المجمدة والمبردة فضلا عن توعية أصحاب المزارع عن أهمية أخذ عينات منها المعمل من خلال لجان الطب البيطرى.

وأضاف أنه جرى تنفيذ هذه الندوات الْيَوْمَ بالمساجد وجمعيات الإرشاد الزراعى والمدارس في طلخا -شربين -ميت سويد -أجا - السنبلاوين ..كما تم تطهير سوق نوب طريف بالسنبلاوين للقضاء عَلى أنفلونزا الطيور.
حملات فحص وندوات إرشادية.. الطب البيطري بالدقهلية تواجه أنفلونزا الطيور
حملات فحص وندوات إرشادية.. الطب البيطري بالدقهلية تواجه أنفلونزا الطيور
حملات فحص وندوات إرشادية.. الطب البيطري بالدقهلية تواجه أنفلونزا الطيور
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