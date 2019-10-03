مطار القاهرة اليوم.. حريق محدود بالمبنى الإداري دون خسائر.. سقوط عاملين يهربان أدوات تجميل وسجائر وتبغ.. وأسبوع السلامة والصحة المهنية يختتم فاعلياته

حريق في المبنى الإداري بمطار القاهرة دون خسائر

ضبط عاملين في مطار القاهرة حاولا تهريب سجائر وأدوات تجميل

مطار القاهرة ينظم أسبوع السلامة والصحة المهنية للعاملين

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة



ينشر موقع "صدى البلد" حركة المطار اليومية للمتابعين لحركة الطيران عامة وحركة مطار القاهرة الدولي خاصة، الذي شهد صباح اليوم، الخميس، عدة أحداث مختلفة كان أبرزها الحريق المحدود الذي شب في المبنى الإداري وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.



الحريق المحدود، شب داخل المبنى الإداري، نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الأدوار، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات.



وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن العاملين بالمكاتب الإدارية، في مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، فوجئوا بانبعاث دخان من أحد كابلات الكهرباء بأحد أدوار المبنى.



وجرى الاتصال بعمليات المطار والمطافيء التي تواجدت خلال دقائق، ونجحت في السيطرة علي الحريق المحدود وإخماده قبل امتداده لباقي الكابلات، وقامت سلطات المطار والبحث الجنائى بمعاينة مبنى الشركة، ورجّحت السلطات أن السبب ماس كهربائي.



وأكدت مصادر أن الحريق لم يؤثر بأى صورة على حركة التشغيل داخل المطار، ولم يشعر الركاب بأى شىء داخل صالات السفر والوصول.



وشهد مطار القاهرة أيضا، محاولة موظفين بأحد الشركات العاملة بمبنى الركاب رقم 1 المعرب بالمطار القديم، وتمكن رجال الجمارك من ضبطهم وتحرير محاضر لهما، تحت إشراف إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب.



تفاصيل الواقعة، تشير إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين تم الاشتباه فى 2 من العاملين بإحدى الشركات بالمطار، حاولا الخروج مسرعين من الصالة، وبتفتيشهما تبين وجود 160 باكيت تبغ Golden Vergenia و10 خرطوشة سجائر Kareila مخبأة حول جسمهما.



كما تم ضبط 144 قلم كحل Bonjour ألماني الصنع و48 قلم كحل Perfect M.N مع موظف بإحدى شركات الطيران خلال محاولته للخروج من الدائرة الجمركية أيضا.



وتم الضبط والتفتيش بمعرفة أحمد سيد الصغير ومحمود القرش وهيثم محمد وعلي الشرقاوي وصفاء سالم ومصطفى دولة مدير الحركة تحت إشراف محمد لطفي نائب مدير الإدارة.



واختتمت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، أسبوع السلامة والصحة المهنية بمركز التدريب الداخلى بالشركة لتوعية العاملين بتجنب مخاطر بيئة العمل وكيفية الحفاظ على العنصر البشرى وسلامة المنشآت والآلات.



أقيم أسبوع السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي، تحت رعاية اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشارك فيه مجموعة من المحاضرين والمتخصصين من خبراء السلامة والصحة المهنية.



وانتهى أسبوع السلامة والصحة المهنية، برنامجه بفتح باب المناقشة لإتاحة التفاعل بين الحاضرين للوقوف على مدى الاستفادة من المادة العلمية التى تم تقديمها، ومن خلال استطلاع الرأى أكد الحاضرون على أهمية هذه البرامج الهادفة وضرورة انعقادها بصفة مستمرة .



وكانت مطار القاهرة، شهد صباح اليوم، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، حيث تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها وتأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.