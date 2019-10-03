بعد قرار الحكومة.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن منع تراخيص هذه السيارات

علق السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، معقبًا: "قرار إيجابي ولكن لا بد أن من تغير المدة لتكون أكثر من 20 عاما بدل عن 10 سنوات".



وأكد "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تقوم الحكومة بتطوير السيارات الخاصة بها من أتوبيسات نقل الركاب والنقل العام وغيرها من السيارات القديمة قبل أن تقرر على المواطنين أي أمر، وذلك لتكون نموذجا يقتضى به في الشارع المصري.



كما أشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أنه من أبرز السيارات التي من المفترض أن يتم إلغاء تراخيصها ومنعها نهائيًا هي سيارة 128 وسيارة بوجيه 504 وسيارات الفورد القديمة



يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية، أنها تعمل على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التى مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسى.



وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالى فقط، ولكن يجب أن يشمل أيضًا الدعم الفنى والتقنى والتأهيلى للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة.



وأوضحت أن اختيار تلك المجالات يهدف فى المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى، وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن، وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018-2022 وأن وزارة البيئة بدأت فى الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتى النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف 2018.



من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى الأتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار، وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعى من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى تغيير نظام التاكسى للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء فى تنفيذ البنية التحتية لها والآن نعمل على الإعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات فى محافظة القاهرة مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال متعهدى الخدمة فى الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل المنظومة وفق نظام بيئى يحقق الاستدامة للمنظومة، مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصرى.