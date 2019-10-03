يوم دام في فرنسا.. ذعر في باريس عقب حادث طعن بمركز شرطة.. مقتل 4 من أفراد الأمن.. منفذ الهجوم اعتنق الإسلام منذ 18 شهرا ويحمل تصريحا أمنيا.. والتعامل مع النساء سر الخلاف

- ذعر في باريس عقب حادث طعن بمركز للشرطة

-ماكرون يتفقد موقع الحادث بعد الهجوم.. وهكذا علقت عمدة باريس

- منفذ الهجوم اعتنق الإسلام منذ 18 شهرا



تعرضت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، لحادث طعن بسكين بمقر للشرطة، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة، وإصابة آخر بجروح.



وعلى الفور، تعاملت قوات الأمن الفرنسية مع الهجوم الذي نفذه رجل مسلح بسكين، حيث تم قتل المهاجم، بالإضافة إلى الانتشار المكثف بالقرب من مقر الهجوم، وإغلاق محطة المترو القريبة من موقع الحادث.



وتفقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقر الشرطة الذي شهد الهجوم.



وأعلن قصر الإليزيه - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، أن ماكرون توجه إلى مقر شرطة باريس لإظهار دعمه وتضامنه مع جميع موظفي مديرية الشرطة.



وأشارت القناة إلى أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، توجه أيضًا إلى موقع الحادث وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه منذ أكثر من ساعة وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، ولوران نونيز وكيل وزارة الداخلية الفرنسية بالإضافة إلى فرانسوا مولان النائب العام في الجمهورية الفرنسية.



فيما علقت عمدة باريس آن ايدالجو، على الهجوم الذي تعرض له مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية، قائلة إن باريس تبكي على حالها اليوم.



وأكدت آن ايدالجو، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "باريس في حداد اليوم بعد الهجوم المروع على مقر الشرطة".



وأضافت: "الخسارة كبيرة.. عدد من رجال الشرطة فقدوا أرواحهم، وباسمي وباسم مواطني باريس اتوجه بأحر تعازيي إلى أسر الضحايا وأقاربهم".



وعن منفذ الهجوم، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصادر قولها إن المهاجم يدعى مايكل هاربون، أصم ويبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل في مقر الشرطة لمدة 20 عاما كمتخصص كمبيوتر، حيث قتل خلال إطلاق النار بموقع الحادث.



وأضافت الصحيفة، أن المحققين لم يستبعدوا أن الدافع وراء تنفيذ الهجوم إرهابي وذلك بعد معرفة أن المنفذ اعتنق الإسلام مؤخرا، لافتة إلى أنه القاتل نفذ الحادث بعد توبيخ رئيسه له، بسبب رفضه التعامل مع السيدات.



فيما نقلت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية عن مصادر إن منفذ الهجوم على مركز شرطة في العاصمة الفرنسية باريس اعتنق الإسلام منذ سنة ونصف السنة.



وقالت مصادر في مركز الشرطة، إنه كانت هناك "توترات" بين الرجل ومشرفه، واصفين الهجوم بأنه "لحظة جنون".



ووصف زملاؤه، إياه، بأنه موظف موثوق به عمل لفترة طويلة في المركز، ولديه تصريح أمني كامل ولم يتسبب في أي مشاكل من قبل.



وأكدت النيابة العامة للعاصمة الفرنسية، أنه تم القبض على زوجة منفذ الهجوم، والتي تدعى "إيهام"، من منزلهما الكائن بضاحية جونيس، وذلك بعد 3 ساعات من الهجوم.



وقال مصدر "بدأ التحقيق والنظر في دافع أن يكون بسبب خلاف شخصي مع زملاء القاتل، لكن دافع الإرهاب لا يمكن استبعاده".



وأضاف المصدر أن كثير من المتورطين في هجمات على الشرطة كانوا من معتنقي الإسلام حديثا وتأثروا بالجماعات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة.



هاربون منفذ الهجوم، كان أصما منذ الطفولة، وهو في الأصل من جزيرة مارتينيك الكاريبية - وهي جزيرة فرنسية تقع في شرق البحر الكاريبي.



كان هاربون متزوجًا من إيهام منذ عام 2014، واعتنق دين زوجته "الإسلام" في عام 2018 قبل أن ينجبا أول طفل لهما



وقال شاهد عيان على الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم الخميس "رأيت رجلًا بسكين في يده يركض وورائه شرطي طلب منه إسقاط سكينه، لكنه لم يتوقف وأطلق الشرطي النار عليه".



وأضاف: "في البداية اعتقدت أنه مناورة للشرطة، لكن لا، حيث صاح الشرطي، بثلاث تحذيرات، لكن المهاجم لم يتوقف، ليطلق عليه رصاصتين ويسقط قتيلا".