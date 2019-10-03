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ديني

بنص القرآن .. داعية: هذا دليل جواز منح الصدقة لغير المسلمين.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:45 م
بنص القرآن .. داعية:
بنص القرآن .. داعية: هذا دليل جواز منح الصدقة للكفار
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محمد شحتة
قال الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، إن هناك ما يسمى بعلم المناسبات للآيات ببعضها والسور ببعضها والكلمات وتذييل الآيات.

وأضاف عبد السلام، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن قوله تعالى "لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ" في موقعها الصحيح ولها ارتباط وثيق بدليل سبب النزول.

وتابع: سبب نزول الآية لما جاءت السيدة أسماء لرسول الله تسأله عن إعطاء الصدقة لأمها وجدتها الكافرتين، فأنزل الله هذه الآية لتحل هذا الإشكال.

وأشار إلى أن معنى الآية، هو أن الله يخاطب النبي ويقول له : يا محمد أن تهدي هؤلاء الكفرة ومع ذلك إن احتاجوا إليك في الصدقات والعطية فامنحها لهم لان الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم".
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