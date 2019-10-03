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أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي: نعيش في طوارئ والحل بتشكيل حكومة وحدة سريعا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الرئيس الإٍسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في الجلسة الافتتاحية للكنيست الثانية والعشرين، اليوم الخميس، إن الديمقراطية الإسرائيلية في حالة طوارئ، ويجب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

وتحدث ريفلين ورئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، عن فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، والتي شهدت افتتاح الدورة الحادية والعشرين للكنيست في أبريل وحلها بعد أقل من شهرين، وقالا إن الحل هو حكومة وحدة، مشيرين إلى أن إسرائيل تواجه أزمة في هذه الفترة مؤكدين أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ في الأمن والمجتمع.

وأكد ريفلين وأدلشتاين أن تشكيل الحكومة ليس فقط رغبة الشعب، بل إنها حاجة اقتصادية وأمنية أكثر من أي وقت مضى لم تعرفها إٍسرائيل منذ سنوات عديدة.

وقال ريفلين إن الائتلاف الحاكم الواسع سيسمح للإسرائيليين بوضع الخلافات جانبا والعمل على إيجاد مجالات للاتفاق وأضاف: "الائتلاف الواسع أداة لمنحنا جميعًا فرصة للتنفس قليلًا والشفاء".
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