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رياضة

كلوب يعلق على غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:51 م
محمد صلاح مع كلوب
محمد صلاح مع كلوب - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
كشفت تقارير إنجليزية عن موقف ليفربول من قرار عدم انضمام المصري محمد صلاح إلى منتخب بلاده في التوقف الدولي القادم الخاص بشهر أكتوبر.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن محمد صلاح يعاني من بعض الإرهاق والتعب بسبب ضغط المباريات مع ليفربول، الأمر الذي جعله يتفق مع منتخب بلاده على عدم خوض المباراة الودية القادمة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الإنجليزية فإن المدرب الألماني يورجن كلوب سعيد للغاية بعد هذه الأخبار التي تشير إلى إعطاء محمد صلاح إجازة لمدة أسبوعين من المباريات خلال التوقف الدولي المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر المقبل، الذي أعلن خلاله المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام البدري عن غياب الدولي المصري محمد صلاح عن المعسكر المقبل.
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