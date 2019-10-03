الزمالك يهزم الطيران في افتتاح مبارياته بدوري السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، مساء اليوم الخميس، على حساب فريق الطيران بنتيجة 66 – 41 في أولى مباريات الدورى العام الممتاز رجال (أ) المرتبط بالمراحل السنية تحت 18 سنة.



وأقيمت المباراة اليوم على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.



وكان الزمالك توج بالدوري في الموسم الماضي، بينما خسر السوبر منذ أيام قليلة أمام فريق الجزيرة.