الغباشي: معرض تراثنا يضم 500 عارض.. فيديو

قال محمد الغباشي ممثل الغرفة التجارية بدمياط إن الإقبال على معرض "تراثنا" جاء بشكل كبير جدًا وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض أمس.



وأضاف "الغباشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على "دي أم سي" أن المعرض ضم 500 عارض و13 حرفة من جميع المحافظات.



وأشاد بمدينة دمياط في صناعة الأثاث ومدى حرصها على التواجد في المعرض لإبراز مواطن الجمال في الحرف اليدوية.



وأوضح "غباشي" غرفة التجارة تبنت المشاريع الصغيرة وتم تشكيل لجنة لإختيار بعد المنتجات لعرضها في معرض "تراثنا" وذلك بعد توجيهات الرئيس.