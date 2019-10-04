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غادة رجب توضح سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
حمزة شعيب
كشفت الفنانة غادة رجب، سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وراء بعضها وحققت نجاح كبيرة واهمها أغنية "يحتاجني.

وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.

ونوهت إلى أن أهم الأغاني في مشوارها الفني والقريبة على قلبها هي: "لماذا، وأبعد عني يابن الناس، وأوقات بحن".

وأشارت غادة رجب إلى أن أغنية "أبعد عني يا بن الناس"، تلقتها هدية من الفنان العراقي كاظم الساهر، وتم التنازل تمامًا عنها وعن حقوقها كهدية لها.

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