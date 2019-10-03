الأهلي يفوز على القناة 85-40 فى افتتاح دوري مرتبط السلة .. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على منافسه فريق هيئة قناة السويس بنتيجة ، في أولى مبارياته ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشوار المنافسة على اللقب.



وكان الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية قبل عدة أيام لفرض أكبر قدر من التركيز وتقديم عروض قوية خلال البطولة.