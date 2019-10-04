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برلمان

«المحافظين»: إعادة تسعير الغاز أثره ضعيف على أسعار السلع الإنتاجية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
المواد البترولية
المواد البترولية
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معتز الخصوصى
قال رشدي العجوز نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية، إن قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية، في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية داخل الأسواق المحلية، قرار سيكون أثره ضعيف على المصنعين والمستهلكين، لأن الطاقة مكون من مكونات الإنتاج التى تتضمن العمالة والإنتاج والمصاريف التسويقية ومصاريف ما بعد البيع.

وأضاف "العجوز":«أن تعديل أسعار الغاز ينعكس أثره ببطئ على أسعار البيع في الأسواق المحلية»، مشيرًا إلى أن هذه القرارات بحاجة لمزيد من الوقت لتحليل مدى انعكاسها على السوق المحلي وتأثرها بحركة الأسواق العالمية.

وأشار إلي أن تعديل الأسعار التى انتهت إليها اللجنة الوزاية يعتبر تعديل ضئيل، الأمر الذي لا يساعد الشركات المنتجة للصلب والألومنيوم والنحاس والبروسلين على تغير أسعار البيع للتجار، ومن ثم المستهلكين، مستطردًا :«لذلك هناك أهمية قصوى لرقابة على هذه الشركات والتجار أيضًا».

يذكر أن حزب المحافظين يعمل على بناء اقتصاد مصري قوي، يقوم على اقتصاد السوق مع وضع استراتيجية واضحة وتوازن بين المتطلبات العاجلة ومتطلبات الأجيال القادمة، فضلًا عن التوازن بين الاستهلاك ومتطلبات الأمن القومي.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
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