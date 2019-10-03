Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل احتفالات مولد الدسوقي.. ضبط طن فسيخ وأسماك فاسدة بكفر الشيخ

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:28 م
ضبط طن فسيخ وأسماك
ضبط طن فسيخ وأسماك فاسدة
Advertisements
محمود زيدان
شنت مباحث التموين بكفر الشيخ بقيادة العقيد محمد دومة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ استهدفت المرور على محلات الأسماك المملحة والمجمدة لضبط الأسماك الفاسدة وذلك قبيل احتفالات المحافظة والطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها العميد هيثم عطا الله، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 450 كيلو بوري غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة أحد تجار الأسماك بمدينة مطوبس، وحُرر المحضر رقم 14921 جنح مطوبس لسنة 2019م.

وضبطت الحملة 460 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لدي إحدى ثلاجات السلع المجمدة بمدينة مطوبس، وحُرر المحضر رقم 15448 لسنة 2019م، جنح مطوبس لسنة 2019م، وأخطرت النيابة بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين بكفر الشيخ ورجال الطب البيطري، أيضًا، في ضبط 200 كيلو من أسماك الفسيخ المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لدى محل لبيع أسماك الفسيخ بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تحويله إلى فسيخ.. ضبط 450 كيلو أسماك غير صالحة في كفرالشيخ

الفسيخ الفاسد يسقط أول ضحاياه بالاسكندرية .. و3 محافظات مهددة بالتسمم

ترشيحاتنا

منهم صالح جمعة.. فايلر يستبعد 8 لاعبين من الأهلي أمام اسوان

أنا بعشقك يا مصر.. أغنية عمرو دياب الجديدة بتوقيع تركى ال الشيخ .. فيديو

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

ما هى وأسباب ظهورها.. اقضي على جلد الوزه في 3 خطوات

شوقى غريب يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي.. اعرف ماذا قال؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق