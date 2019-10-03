قبل احتفالات مولد الدسوقي.. ضبط طن فسيخ وأسماك فاسدة بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ بقيادة العقيد محمد دومة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ استهدفت المرور على محلات الأسماك المملحة والمجمدة لضبط الأسماك الفاسدة وذلك قبيل احتفالات المحافظة والطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وتمكنت الحملة التي أشرف عليها العميد هيثم عطا الله، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 450 كيلو بوري غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة أحد تجار الأسماك بمدينة مطوبس، وحُرر المحضر رقم 14921 جنح مطوبس لسنة 2019م.



وضبطت الحملة 460 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لدي إحدى ثلاجات السلع المجمدة بمدينة مطوبس، وحُرر المحضر رقم 15448 لسنة 2019م، جنح مطوبس لسنة 2019م، وأخطرت النيابة بالواقعة.



ونجحت مباحث التموين بكفر الشيخ ورجال الطب البيطري، أيضًا، في ضبط 200 كيلو من أسماك الفسيخ المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لدى محل لبيع أسماك الفسيخ بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

