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أخبار العالم

هيئة الانتخابات في تونس تزور القروي بسجنه.. والمساواة أبرز مباحثاتهما

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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شيماء مصطفى
أجرى وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، زيارة للمرشح الرئاسي، نبيل القروي في سجنه بالمرناقية.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، بحثت الهيئة خلال لقائها، قيام نبيل القروي بحملته الانتخابية، على قدم المساواة مع منافسه، في إطار ضمان الهيئة نزاهة وتكافؤ الفرص بالانتخابات.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلنت، أمس الأربعاء، عن عقد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في 13 أكتوبر الجاري.

وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحفي، التزامها بتوفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية، مشددة على أن الانتخابات سيتم إجراؤها وفق الآجال الدستورية.

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت من مختلف الجهات القضائية تمكين نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية.
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