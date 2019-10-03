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تمتلك 900 ألف دولار في البنك.. حكاية المتسولة المليونيرة.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:24 م
المتسولة اللبنانية
المتسولة اللبنانية المليونيرة
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حمزة شعيب
عرض برنامج "بي بي سي ترندينج"، المذاع عبر فضائية "بي بي سي عربي"، تقريرا عن متسولة لبنانية مسنة تمتلك أكثر من 900 ألف دولار أمريكي.

الحاجة وفاء والتي تعيش بمنطقة صيدا اللبنانية، وهي امرأة مسنة تفترش الشوارع لطلب المعونة ويتصدق لها المارة بما يستطيعون.

وتأخذ الحاجة وفاء ما يكفي قوت يومها من الأموال ثم تتجه بعد ذلك إلى أحد البنوك لإيداع ما تحصلت عليه من المحسنين طوال اليوم.

وتسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على البنك اللبناني لدعمه جماعات إرهابية ما أدى إلى إغلاقه وتولي المصرف المركزي دفع كل مستحقات الدائنين، وهو ما أدى إلى كشف حساب الحاجة وفاء في البنك والذي وصل إلى 900 ألف دولار أمريكي.

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