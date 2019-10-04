تجارة الأزهر تنظم ندوة عن حرب أكتوبر بحضور سمير فرج.. الإثنين

أعلن الدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن تنظيم ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى ال46 اﻻنتصارات حرب أكتوبر المجيدة يحاضر فيها اللواء أركان حرب سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق يوم الاثنين القادم.



وصرح يونس أن الندوة تأتى فى باكورة الموسم الثقافي للكلية ومواكبة احتفال مصر بذكرى حرب اكتوبر المجيدة وتهدف إلى تأصيل مفهوم المواطنة فى نفوس الطلاب كما تهدف الى تعريف الطلاب بقيمة هذا النصر اﻷذى أعاد الى مصر أرضها وكرامتها ومدى تضحيات أجيال سبقتهم من احل وطنهم بالإضافة إلى بث روح الانتماء وعشق تراب الوطن فى قلوب وعقول الشباب وكيفية استدعاء روح اكتوبر فى البناء والتنمية.



يحضر الندوة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات بالإضافة إلى طلاب الكلية.