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لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية النائية.. جراحات و مناظير.. وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس أبرز التخصصات.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية
لجنة طبية المتخصصة في أمراض وجراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى النجيلة
مدير المستشفى: إقبال كبير على الكشف الطبي والتعاقد مع عدد من الأطباء لرفع الخدمة

تسعى محافظة مطروح إلى تطوير قطاع الصحة وتوفير التخصصات التي تعاني العجز من خلال الاستعانة بالأطباء في اللجان الطبية بالمستشفيات او استقبال قوافل علاجية للمناطق النائية.

وانطلقت، أمس الأربعاء، بمستشفى النجيلة المركزي ولمدة ثلاثة أيام ، قافلة طبية لعلاج جراحات و مناظير وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والكشف الطبي لأمراض الجهاز الهضمي من خلال لجنة متخصصة .

وشهدت مستشفى النجيلة إقبالا كبيرا من أبناء مطروح وبعض مواطني ليبيا لتوقيع الكشف الطبي بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة ان اللجنة الطبية المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد بدأت أمس الأربعاء الكشف الطبي على المرضى .

وأشار إلى أن اللجنة تستأنف انعقادها يومي الخميس والجمعة نظرا للاقبال الشديد من المرضى مع تحديد العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي.

واضاف ان اللجنة الطبية تضم نخبة من كبار الأطباء المتميزين وهم الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحات زراعة الكبد وأورام الكبد والبنكرياس بمعهد الكبد التابع لجامعة المنوفية والدكتور أحمد إيهاب عضو كلية الجراحين الملكيه البريطانيه أخصائي جراحة الأورام والدكتور حاتم السيد أخصائي جراحات الجهاز الهضمي والمناظير،والدكتور أحمد شحاته أخصائي أمراض باطنة الجهاز الهضمي والمناظير. الدكتور أنس محمد عبد الفتاح العوضي أخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى النجيلة.

وأشار إلى أنه بناء علي توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح تم مراعاة أن تكون اللجنة شاملة التخصصات في أمراض الجهاز الهضمي لتحقيق أعلى استفادة للمرضى مقدم الشكر لمحافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة على الدعم المتواصل للمستشفي مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

بينما اكد الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحات واورام زراعه الكبد والبنكرياس بمعهد الكبد التابع لجامعه المنوفية أنه تم الكشف على الكثير من الحالات المتنوعة لامراض الجهاز الهضمي "كالتهابات القولون والمرارة وأورام مرتجعة.... وغيرها" مؤكدا أنه سوف يتم إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تم تحديدها من خلال اللجنة المنعقدة .

وأضاف حجازي، أن مستشفى النجيلة تعد صرح طبي متميز في غرب مصر لافتا أنها تضم كافة الامكانيات والاجهزة لتكون من أفضل المستشفيات بمصر.
لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية النائية.. جراحات و مناظير.. وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس أبرز التخصصات.. فيديو
لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية النائية.. جراحات و مناظير.. وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس أبرز التخصصات.. فيديو
لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية النائية.. جراحات و مناظير.. وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس أبرز التخصصات.. فيديو
لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية النائية.. جراحات و مناظير.. وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس أبرز التخصصات.. فيديو
لجان وقوافل طبية بمطروح لتوفير خدمات علاجية للمواطنين في النجوع الصحراوية النائية.. جراحات و مناظير.. وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس أبرز التخصصات.. فيديو
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