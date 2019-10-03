تعرف على ترتيب مصر فى الترويج والتسويق السياحي

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير في مجال التسويق للسياحة الثقافية، أن مصر أصبحت تحتل المركز الخامس في الترويج والتسويق السياحي بعدما كانت تحتل المركز الستين على مستوى العالم.



وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع "DMC" أن وسائل وأدوات التسويق الجديدة أصبحت مختلفة، حيث أنه تم الاعتماد على الدولة المصرية كثيرا في مجال التسويق خاصة تسويق السياحة الثقافية.



وأشار رئيس لجنة التسويق الى أن السياحة في مصر انقسمت إلى سياحة ترفيهية وسياحية ثقافية، ورغم أن أصل السياحة هو السياحة الثقافية، لكن التركيز في آخر 20 سنة كان على السياحة الترفيهية.



وتابع أنه تم عمل لجنة جسر الحضارات، وهي تابعة للجنة تسويق السياحة الثقافية، من خلالها يتم استدعاء الفنانين من جميع الدول التي تدعم مصر سياحيا وعلى رأسهم:ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ليقيموا في مصر إقامة كاملة ما بين الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى التواصل المستمر من خلال استضافة اتحاد الجامعات الألماني، مناشدًا وزارة الخارجية بدعم هذه اللجنة.

