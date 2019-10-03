الأزهر يعلن إطلاق حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال.. فيديو

أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، إطلاق حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال.



وأضاف الأزهر في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن بموت الطفلة جنة التي ماتت في حادث شغل الرأي العام الأيام الماضية، ماتت معها أشياء كثيرة كان ينبغي ألا تموت؛ من أجل تربية أبناءنا بطريقة صحيحة.



وأوضح أن حملة "جنة" تستهدف التعريف بحقوق الطفل ووسائل التربية في سلسلة من الفيديوهات القصيرة.



كان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن عن تبني الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب “جنة” والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس.



وكان الإمام الأكبر قد علق على وفاة الطفلة جنة، قائلًا: “تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة “جنة”، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.



وتابع شيخ الأزهر: “الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء”.



وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام، مشيرةً إلى أنها استقبلت مكالمة هاتفية صباح اليوم من مكتب الإمام ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم كافة سبل الدعم لها.



وأوضحت العشماوي أنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية والبالغة من العمر 6 سنوات ، تبين أنها تعاني من أثار ضرب وتعذيب وفقًا لما ذكرته أمام النيابة العامة ووفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفي في هذا الشأن والمتضمن أنها تعاني من ” أثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد”.