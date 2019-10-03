علي هاشم يشيد بسيدات سلة الأهلي بعد الفوز على الصيد

عبر علي هاشم المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره فريق الصيد بنتيجة 75-44 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات دوري المرتبط.



وأشاد هاشم بمستوى لاعبات الأهلي بعدما قدمن مستوى جيدا جدا على الصعيدين الدفاعي والهجومي على مدار فترات المباراة وتمكن من تحقيق الفوز على حساب منافس قوي.



وقال هاشم إن مستوى اللاعبات في تصاعد مستمر مع توالي المباريات وفي انتظار الوصول لقمة المستوى الفني في المباريات القادمة.



وأكد المدير الفني لسيدات سلة الأهلي أن الفريق يسير بخطى ثابتة بعدما اختتم منافسات الدور الأول من تمهيدي دوري المرتبط بتحقيق الفوز في كافة المباريات والوصول للعلامة الكاملة، بالإضافة إلى المستوى المتميز الذي قدمتهن اللاعبات في بطولة منطقة القاهرة.



واختتم هاشم حديثه بالتأكيد على جاهزية كافة أفراد الفريق لخوض منافسات الدور الثاني من تمهيدي المرتبط.