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توك شو

مؤسس الطنبورة البورسعيدية: أغاني السمسمية لم تعد فن العمال فقط

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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توك شو
قال زكريا إبراهيم، مؤسس فرقة الطنبورة البورسعيدية، إن الفرقة تقيم عرضًا مجانيا للجمهور المحليين يوم الأربعاء من كل أسبوع في كافتيريا النجمة في بور فؤاد، حيث يأتي كثيرًا من المواطنين هناك لحضور العرض، وأجيال مختلفة، مضيفًا "كانت أغاني السمسمية مرتبطة في أذهان البعض أنها فن العمال، ولكن أصبحت العائلات تأتي من أجل الاستماع هذه الأغاني".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، :" بقي ييجي ناس كبيرة وصغيرة وشباب وبنات وسيدات"، موضحًا أن هناك شباب تعلموا من العرض المجاني أغاني السمسمية وقاموا بتأسيس فرقة شباب أقل من 25 عامًا، وهناك أيضًا فرق أخرى ظهرت في بورسعيد متأثرة بالأغاني التراثية".

وتابع : " فيه فرقة خاصة للسيدات من أجل تقديم أغاني السمسمية، وأغاني الضمة من أصول صوفية بس فيها حركة ، وفيها رقص، كانت مرتبطة بحاجة صوفية من الأساس ، لما نكون في حفلة بنقدم كل الأنواع من الغناء".
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