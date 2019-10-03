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مرأة

لهذه الأسباب.. عليكِ بالرضاعة الطبيعية خلال الـ 6 أشهر الأولي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:47 م
الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا في إمبيريال كوليدج لندن، أن الرضاعة الطبيعية خلال 6 أشهر الأولى من حياة الأطفال، تقلل من إطلاق الطفل للغازات.

وجد الباحثون أن الرضاعة الطبيعية، يمكن ان تقلل من إطلاق الطفل الغازات، والشعور بالمغص، وذلك بخلاف الرضاعة الصناعية، لذا فإن يشعر الطفل بالراحة الشديدة، ويقلل من إحساسه بالألم المعدة، والانتفاخ.

وأكد الباحثون أنه يجب تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وذلك لأنها تساهم في شعور الطفل بالراحة، بالإضافة إلى الفوائد الغير متوقعة التي يمكن ان يحصل عليها الطفل.

تتمتع بريطانيا بأدنى معدلات الإرضاع من الثدي في العالم ، حيث تقوم 1% فقط من الأمهات بإرضاع أطفالهن بشكل طبيعي لمدة ستة أشهر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن 41% فقط من 141 مليون طفل يولدون سنويًا يرضعون طبيعا، وذلك خلال الست اشهر الاولى من عمرهم، حيث يحذر الخبراء من أن انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية، والذي يحرم الآلاف من الأطفال من فوائد صحية مهمة.

وتابع الباحثون إلى ان الرضاعة الطبيعية، حليب الأم يحمي الأطفال من الالتهابات، ويوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، نظرًا لأن حليب الأبقار المجفف ليس مغذيًا ، حيث يحتوي على المواد المضافة مثل النخيل وجوز الهند والزيوت المختلفة.

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، الى أن العائلات التي يقومون بإتباع الرضاعة طبيعية في سن الطفولة، لديهم دخل عائلي أعلى بنسبة 10% عندما تجاوزوا الخمسين، حيث أنهم يعتقدون أن الرضاعة الطبيعية تحسن من نمو مخ الأطفال، ويقلل من خطر الحساسية والمرض.

وكشف الباحثون ان 34 %فقط من الأطفال البريطانيين يحصلون على مزايا الرضاعة الطبيعية في الشهور الست الاولى ، مقارنة بـ 49 % في الولايات المتحدة ، و 50% في ألمانيا و 62% في سويسرا.
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