زاهي حواس : الرئيس السيسي أنقذ مصر من الانهيار

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن مصر هي اكثر دولة في العالم قد تعرضت للأزمات والعهود المظلمة، والتي تستطيع القضاء علي أي دولة.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن اقرب تلك الأزمات كانت خلال 2011 حيث تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أنقاذ الدولة المصرية.



وأوضح الدكتور "زاهي حواس"، وزير الأثار الأسبق، أن مصر كادت تتحول الي كوم من الفوضى والدماء، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.