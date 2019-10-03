Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قرار خفض سعر المواد البترولية بشرى خير للمرحلة المقبلة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:18 م
البنزين
البنزين
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، والذي قررت خلاله خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.

وقال "هيكل" فى بيان صحفى له، إن رئيس الوزراء قرر في شهر مايو الماضي بعمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وألزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، بناءً علي سعر برميل البترول عالميًا وبناءً علي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن قرار خفض سعر تلك المواد سيكون بمثابة بشرى الخير للمرحلة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة التسعير ستستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي لخلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشعب يحبس أنفاسه انتظارا لقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع البنزين والمنتجات البترولية.. نواب: تفجير أرامكو السعودية وارتفاع سعر النفط كلمة السر.. ويجب أن يكون التقييم فى صالح المواطن

25 قرشا بداية من غدا .. انخفاض أسعار البنزين 80 و 92 و 95 .. التفاصيل

اسعار البنزين الجديدة بعد خفضها في مصر

اسعار البنزين اليوم .. تعرف على حجم التوفير لـ سيارتك بعد التسعيرة الجديدة

بعد تخفيضها .. تعرف على أسعار البنزين 80 و 92 و 95 الجديدة

هل تنخفض تعريفة المواصلات بعد تراجع أسعار البنزين؟.. الحكومة تجيب

ترشيحاتنا

ترتيب مشرف لـ محمد صلاح في قائمة أغلى لاعب في العالم .. تعرف عليه

رغم أزمة لقاء برج العرب.. كاف يكشف سر دعوة الزمالك وبطل السنغال لـ قرعة دورى المجموعات

اخبار الرياضة .. انفراجة في أزمة الزمالك والكاف .. مفاجأة في الأهلي .. اعتزال حسام عاشور

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية

انتهاء موسم كينو مع الجزيرة الإماراتي بمأساة .. تفاصيل

أول تعليق لـ نيهال خطيبة مصطفى أبو تورتة مع رضوى الشربيني..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام