مستقبل وطن بالجيزة: خفض سعر المواد البترولية يصب في مصلحة الشركات والمصانع

أكد عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي قررت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية، يرجع لتسعير تلك المواد بأسعارها العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدل الإنتاج.



وأضاف "الهواري"، أن القرار يقلل من المعاناة التي تواجهها الشركات والمصانع منذ ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلي أن هذه الخطوات التي يتم اتخاذها بالتوازي مع تعديل قوانين الاستثمار والتجارة تصب في مصلحة الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات بالأخص المشروعات المتوسطة والصغيرة.



وأشار إلى أن اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي ويثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في إطار الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلي أن أسعار النفط العالمية كانت 58 دولارا مقابل انفجار ارامكو السعودية، أي أقل بـ 10 دولارات عن سعره في الموازنة، والمقدر بـ 68 دولارا.‎

