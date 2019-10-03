Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن بالجيزة: خفض سعر المواد البترولية يصب في مصلحة الشركات والمصانع

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:53 م
المنتجات البترولية
المنتجات البترولية
Advertisements
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أكد عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي قررت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية، يرجع لتسعير تلك المواد بأسعارها العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدل الإنتاج.

وأضاف "الهواري"، أن القرار يقلل من المعاناة التي تواجهها الشركات والمصانع منذ ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلي أن هذه الخطوات التي يتم اتخاذها بالتوازي مع تعديل قوانين الاستثمار والتجارة تصب في مصلحة الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات بالأخص المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي ويثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في إطار الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلي أن أسعار النفط العالمية كانت 58 دولارا مقابل انفجار ارامكو السعودية، أي أقل بـ 10 دولارات عن سعره في الموازنة، والمقدر بـ 68 دولارا.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. برلماني: انخفاض أسعار السلع أكتوبر المقبل لهذا السبب

إعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. هل ينخفض البنزين أم يرتفع؟

برلمانى: انخفاض اسعار البنزين والمنتجات البترولية إلى 10 % خلال أيام لهذا السبب

النواب: اتجاه لتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية أول أكتوبر

برلماني: ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا قريبا لهذه الأسباب

الشعب يحبس أنفاسه انتظارا لقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع البنزين والمنتجات البترولية.. نواب: تفجير أرامكو السعودية وارتفاع سعر النفط كلمة السر.. ويجب أن يكون التقييم فى صالح المواطن

ترشيحاتنا

بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت

اخبار الرياضة .. انفراجة في أزمة الزمالك والكاف .. مفاجأة في الأهلي .. اعتزال حسام عاشور

مسئول بـ الكاف: الزمالك يعطل انطلاق دور المجموعات فى هذه الحالة

سر دعوة كاف لـ جينراسيون فوت لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق