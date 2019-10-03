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أخبار البلد

للارتقاء بها.. مشروع مصري لتطوير الوطنية لحقوق الإنسان البوروندية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:11 م
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
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محمود نوفل
وقع اليوم الدكتور Sixte Vigny NIMURABA رئيس المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان البوروندي مع ممثلة المدير العام لشركة البرمجيات "DipComm " NSHIMIRIMANA Desire عقد تطوير الموقع الإلكتروني للمفوضية البوروندية لحقوق الإنسان وتمكينها من تواصل بأساليب تكنولوجية حديثة والممول من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الثنائي بين مصر وبوروندي من أجل الارتقاء والمساهمة في رفع أوضاع حقوق الإنسان في بوروندي وتحسين صورة البلدين في هذا الملف الحيوي ليكون أكثر تفاعلا وقدرة على تقديم خدمات المفوضية والتواصل مع شكاوى المواطنين بطرق حديثة وسريعة وكذلك التواصل مع الإعلام المحلي والدولي بتقديم تقارير وأنشطة من مصادرها في وقتها وبشكل موثق.

جاء ذلك في حضور السفيرة الدكتور عبير بسيوني رضوان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي .

كما قامت السفيرة المصرية بالتبرع للمفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان CNIDH لاستمرار تشغيل مركز تلقي الشكاوي وخدمة الخط المجاني الساخن hot-line والتى انتهت المنحة التى تتلقاها مفوضية CNIDH لتشغيلها بنهاية سبتمبر ٢٠١٩ ولتسيير عمل المفوضية وتوفير وسائل التواصل حتى يتم الانتهاء من صفحة المفوضية.
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