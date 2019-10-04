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تعليم

شعب لا يعرف المستحيل.. ندوة بجامعة القاهرة الاثنين المقبل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
تنظم جامعة القاهرة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ندوة بعنوان "شعب لا يعرف المستحيل" الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى.

ودعا الدكتور الخشت رئيس الجامعة، الطلاب لحضور الندوة والمشاركة والتفاعل الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مصر استطاعت بإنجازها أن تغير وجه العالم حين استطاعت أن تتصدى للزحف التتاري الذي كان يأكل الأخضر واليابس أمامه، ولولا تصديها لهذا الزحف لكان تاريخ العالم تغير لأن التتار كان سيتوجه إلى شمال افريقيا والمغرب والأندلس ثم أوروبا.

وتابع رئيس الجامعة في أحد ندوات كليات جامعة القاهرة، أن حرب أكتوبر كانت بمثابة لحظة استثنائية في تاريخ مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على تحويل اللحظات الاستثنائية إلى أسلوب حياة للمصريين، لأن حرب أكتوبر عكست التغيير في طريقة تفكير المصريين مشيرًا إلي أن الرئيس الراحل أنور السادات غير طريقة التفكير في اختياره للقادة، وفي طرق التعامل مع الأشخاص والعالم، ومن هنا جاءت حرب أكتوبر لكي تعكس هذا التغير في التفكير الاستراتيجي الذي اختلف عن التفكير الذي كان متبعًا في حرب 1967 فالمسألة تتعلق بتغير طرق التفكير وهذا ما نعمل عليه داخل جامعة القاهرة على مشروع تطوير العقل المصري.
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