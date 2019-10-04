ندوة تعريفية عن مختبر الشهرة العلمى بهندسة عين شمس 8 أكتوبر

تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس ندوة عن المسابقة المفتوحة لمختبر الشهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨ اكتوبر الجاري بقاعة MPU، الطابق الأول من مبنى CHEP ، كلية الهندسة - جامعة عين شمس



وذلك لكل من تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا يعملون أو يدرسون التكنولوجيا أو الهندسة أو الطب أو الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات. وهذا يشمل موظفي القطاع الخاص والعام.



ومن المقرر ان تستضيف الندوة محاضرون وباحثون في مواضيع العلوم والهندسة والرياضيات ، بما في ذلك معلمي العلوم المتخصصة مع درجة العلوم والسادة العاملون على تطبيق العلوم أو التكنولوجيا الهندسية أو الرياضيات (مثل كتابة براءات الاختراع والإحصائيين والاستشاريين في الصناعة) وطلاب جامعة العلوم والرياضيات أو الهندسة 18 أو أكثر والذين يطبقون العلوم أو الرياضيات أو الهندسة في القوات المسلحة أو الهيئات الحكومية وكذلك العلوم، الهندسة، الرياضيات في الصناعة أو الأعمال.



وتعتبر مسابقة مختبر الشهرة واحدة من أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم وقد فاز طلاب جامعة عين شمس بالمركز الاول. وتمثل مصر في نهائي FameLab الدولي في المملكة المتحدة ، كما تفتح الأبواب أمام الفرص العالمية في مجال الاتصالات العلمية.