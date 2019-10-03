Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:04 م
الزمالك ومصر المقاصة
الزمالك ومصر المقاصة - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق الزمالك فوزًا بهدف دون رد على مضيفه مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا على ملعب "استاد السلام" فى إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة أخري ومن نفس الجولة، نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على منافسه طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب طنطا .

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق إبراهيم حسن بعد استلام تمريرة طولية خلف مدافعي طنطا من عبدالله السعيد ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على أقصى الزاوية اليسرى للحارس إسلام طارق، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق عبدالله السعيد.

كما نجح الأهلي في اكتساح الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهم أمس بأربعة أهداف دون رد، تناول على تسجيلهم أجاي و حسين الشحات و رمضان صبحي إضافة إلى وليد سليمان.

وفيما يلي نعرض ترتيب الدوري المصري كاملًا:
ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

أبرز لقطات وأهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.. فيديو

قذيفة صاروخية.. ابراهيم حسن يسجل الهدف الأول لفريق بيراميدز امام طنطا

عبدالله السعيد يسجل الثاني.. بيراميدز يتقدم بهدفين أمام طنطا

عبدالله السعيد كلمة السر.. بيراميدز يتقدم بـ هدفين علي طنطا فى الشوط الأول

عبدالرحمن الدح يسجل الهدف الأول لـ طنطا أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

الكاف في ورطة.. الزمالك وجينيراسيون قيد الانتظار والوداد يترقب.. والترجي يخشى الإعادة

تركي آل شيخ يبحث عن العم محمود: دلوني عليه

بعد خفض اسعار البنزين .. تعرف على ترتيب مصر عالميا في البيع.. فيديو

فضيحة بـ "ري الشرقية".. تفاصيل استيلاء موظفتين على 10 ملايين جنيه

ترتيب مشرف لـ محمد صلاح في قائمة أغلى لاعب في العالم .. تعرف عليه

احترام من فضلك.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق