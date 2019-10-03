ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة

حقق فريق الزمالك فوزًا بهدف دون رد على مضيفه مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا على ملعب "استاد السلام" فى إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفي مباراة أخري ومن نفس الجولة، نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على منافسه طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب طنطا .



وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق إبراهيم حسن بعد استلام تمريرة طولية خلف مدافعي طنطا من عبدالله السعيد ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على أقصى الزاوية اليسرى للحارس إسلام طارق، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق عبدالله السعيد.



كما نجح الأهلي في اكتساح الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهم أمس بأربعة أهداف دون رد، تناول على تسجيلهم أجاي و حسين الشحات و رمضان صبحي إضافة إلى وليد سليمان.



وفيما يلي نعرض ترتيب الدوري المصري كاملًا:

