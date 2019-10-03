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زاهي حواس: المتحف الكبير الأهم في العالم.. وافتتاحه يوازي أهمية قناة السويس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:12 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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خالد محيي الدين
قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إن المتحف الكبير أهم متحف في العالم وافتتاحه يوازي أهمية افتتاح قناة السويس، لكونه الاكبر في العالم، ويهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير.

وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" أنه انتهوا من كتابة موسيقي أوبرا توت عنخ آمون وتم الإعلان عنها في فينيسيا، وسيكون اول عرض لها في المتحف المصري الكبير.

وتقدم الدكتور "زاهي حواس" بخالص الشكر لوزير الآثار علي اهتمامه الشديد لجذب السياحة، فضلا عن الخطط البناءة التي تتخذها رئاسة الوزراء بشأن ذلك القطاع.
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