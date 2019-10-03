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اقتصاد

خفض أسعار البنزين.. من المسئول عن القرار وما الضوابط؟

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:10 م
خفض أسعار البنزين
خفض أسعار البنزين
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مايكل عياد
تعتبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسئول الأول عن تحريك الأسعار بالزيادة أو بالنقصان وفقا للأسعار العالمية، والقرار لا يخص وزارة البترول أو الحكومة بل يرجع لتلك اللجنة.

وأكدت اللجنة أنها تجتمع كل 3 أشهر للنظر فى سعر المنتجات البترولية وفقا لعدد من الضوابط، حيث تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم.

وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
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