بعد افتتاحها.. 11 معلومة عن أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة والري والإنتاج الحيواني

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، بحضور حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والأمانة الفنية، واللواء حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة)، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومدير عام التعليم الفني بمحافظة الشرقية.



ينشر موقع صدى البلد 11 معلومة عن مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية :

* أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة تعمل على إعداد خريجين قادرين على أداء العمليات المتعلقة بمجالي تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بكفاءة وفاعلية.



* المدرسة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها



* يتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات



* قبول 50 طالب من محافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.



* اختيار الطلاب تم وفق اختبارات وضعتها الوزارة لهم فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، ومقابلات شخصية خضع لها جميع المتقدمين



*الجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة بمجالي تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري بمزارع شركة الصالحية للإستثمار والتنمية، والتي تعد أكبر الشركات بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية.



* اختيار فريق عمل المدرسة تم بناءً على إستمارة إلكترونية تم تدشينها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومقابلات شخصية؛ لقياس مؤهلات وخبرات المتقدمين وقدرتهم على التواصل باستخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية



* سيتم توفير العديد من المميزات لطلاب تلك المدرسة مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتوفير تدريبات عملية بمزارع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والرعاية الصحية



*طلاب المدرسة سيحصلون على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي



*تعيين 50 % من خريجي المدرسة المتميزين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية



*توفير العائد المجزي لمعلمي مدرسة الصالحية من خلال الحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بجودة الأداء.