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رياضة

مدحت العدل: الزمالك في أسوأ حالاته جماعيا وفرديا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:16 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد بدران
علق الكاتب مدحت العدل على مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التى انتهت بهدف دون رد للأبيض سجله أحمد سيد زيزو، والتى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وكتب مدحت العدل على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: " الزمالك في أسوأ حالاته جماعيا وفرديا"

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى.

بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مدحت العدل: الزمالك في أسوأ حالاته جماعيا وفرديا
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