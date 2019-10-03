لا يعرف الفوز .. ميدو يواصل الفشل أمام الزمالك

واصل أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مسلسل نتائجه السلبية أمام الزمالك بعد الهزيمة التى تلقاها فريقه بهدف دون رد أمام الأبيض اليوم فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز .



ونجح الزمالك فى تحقيق فوزه الرابع على التوالى على حساب أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة .



وكان ميدو يسعى إلى تحقيق انتصاره الأول كمدرب على الزمالك خلال مباراة اليوم ، حيث سبق وأن التقى مع الأبيض فى 3 مواجهات من قبل ، المباراة الأولى أمام الزمالك كان ميدو مديرا فنيا لوادى دجلة وانتهت بالتعادل بهدف لكل منها .



ونجح الزمالك فى تحقيق أول انتصار على ميدو كمدير فنى عندما كان يقود وادى دجلة فى الدور الثانى موسم 2017 /2018 وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف .



والتقى ميدو مع الزمالك مجددا فى قيادته لوادى دجلة وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية أهداف دون رد ، وخسر ميدو مدرب أمام الزمالك فى مواجهة كأس مصر قبل عدة أيام ، قبل انيتلقى خسارة جديدة اليوم أمام الفريق الأبيض.

