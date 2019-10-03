بسبب الاحتجاجات.. الاتحاد العراقي يكشف مصير الدوري العام

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل المباريات المتبقية من المرحلة الثالثة للدوري، وذلك بسبب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي، وفرض حظر التجول في البلاد.



وأقيمت مباراة واحدة من هذه المرحلة الأربعاء، بين زاخو والكهرباء (1-2)، على أرض الأول في إقليم كردستان الشمالي، والذي بقي حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات.



وأكد الاتحاد العراقي إرجاء المباريات المتبقية التي كان من المقرر أن تقام الخميس والجمعة في بغداد ومدن أخرى. ولم يحدد موعدا جديدا لمباريات المرحلة.



وقتل 30 شخصا على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء، في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حاليا لتطال معظم المدن الجنوبية.



